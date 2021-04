Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,60 EUR +2,36% (30.04.2021, 12:13)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

179,65 USD +2,21% (29.04.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech steige und steige. Auch zum Wochenschluss sei das Papier nicht zu bremsen. Auf der Handelsplattform Tradegate klettere die Aktie des Mainzer Impfstoff-Entwicklers auf ein neues Rekordhoch bei 151,95 Euro. Neben positiven Äußerungen des BioNTech-Chefs zur Wirksamkeit bei Mutationen beflügele zudem eine positive Analyse der Commerzbank.Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer dürfte nach erster Einschätzung der Unternehmen auch gegen die in Indien grassierende Corona-Mutation wirken. BioNTech-Chef Ugur Sahin habe am Mittwoch vor Journalisten in Berlin gesagt, die entsprechenden Tests liefen noch. Er sei aber "zuversichtlich", dass der von seinem Unternehmen gemeinsam mit dem Pharmakonzern Pfizer entwickelte Wirkstoff auch gegen die in Indien aufgetretene Variante wirke.Wie Sahin weiter erläutert habe, zeichne sich die indische Mutation durch Veränderungen aus, die bereits aus anderen Corona-Variationen bekannt seien. Und dagegen wirke der Impfstoff. Beide Unternehmen hätten mittlerweile schon mehr als 30 Corona-Varianten getestet. Das Ergebnis: Bei fast allen funktioniere der Impfstoff genauso gut wie bei der Ursprungsform.Derweil habe die Commerzbank ihr Kursziel für BioNTech kräftig angehoben: von bislang 134 Dollar auf 213 Dollar. Die Einstufung sei mit "buy" bestätigt worden. Die Geschäfte des deutschen Impfstoffherstellers seien nachhaltig hoch profitabel, so Analyst Daniel Wendorff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vakzine wie die von BioNTech, die auf der mRNA-Technologie basieren würden, seien in der aktuellen Corona-Epidemie derzeit die erste Wahl. Der Experte habe nun unter anderem berücksichtigt, dass wohl auch jährliche Auffrischungsimpfungen nötig sein würden, bei denen ebenfalls bevorzugt Vakzine auf mRNA-Basis eingesetzt werden dürften.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.