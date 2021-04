Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

142,90 EUR +1,49% (23.04.2021, 13:32)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

168,95 USD +4,42% (22.04.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland seien 21,6 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das gehe aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor. So hätten alle Stellen bislang insgesamt etwa 23,7 Millionen Impfungen verabreicht, wovon knapp 17,9 Millionen Erstimpfungen und weitere gut 5,7 Millionen Zweitimpfungen gewesen seien. Demnach sei die Quote der vollständig Geimpften leicht auf 6,9 Prozent gestiegen. Am Mittwoch seien 689.042 Impfungen verteilt worden.Die Quoten in den einzelnen Bundesländern würden sich leicht unterscheiden. Hessen hinke mit 19,6 Prozent den anderen Bundesländern leicht hinterher, wobei in Bremen bereits fast ein Viertel aller Bürger erstgeimpft sei. Mit 8,6 Prozent habe Thüringen die höchste Quote an Menschen, die bereits zwei Impfungen hätten.Bis Mittwoch seien 92,8 Prozent der bis vergangenen Sonntag gelieferten Impfungen gespritzt worden. Den größten Anteil mache das Präparat "Comirnaty" von BioNTech/Pfizer mit rund 17,6 Millionen Dosen aus. Von "Vaxzevria" - dem Präparat von AstraZeneca - seien fast sechs Millionen Dosen geliefert worden und weitere etwa 1,9 Millionen Dosen von Modernas "Covid-19 Vaccine".Die Impfkampagne in Deutschland habe Ende vergangenen Jahres begonnen. Zunächst seien Menschen über 80, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und medizinisches Personal an der Reihe gewesen. Unter anderem würden auch chronisch Kranke mit erhöhtem Risiko für einen schweren und tödlichen Verlauf bevorzugt geimpft.Und BioNTech werde auch im zweiten Quartal der mit Abstand größte Corona-Impfstoff-Lieferant in Deutschland bleiben. Gut 50 Millionen Dosen würden erwartet.Auch wenn es sicherlich einmal zu einer Verschnaufpause kommen kann, langfristig erwartet sich "Der Aktionär" noch sehr viel von BioNTech - auch über den Corona-Impfstoff hinaus, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link