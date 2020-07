Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

68,60 EUR +10,68% (13.07.2020, 15:29)



Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

70,36 USD +7,24% (10.07.2020)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



Nasdaq Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie des in Mainz ansässigen Biotech-Unternehmens BioNTech gebe zum Wochenstart erneut kräftig Gas. Mehr als fünf Prozent gehe auf der Handelsplattform Tradegate nach oben auf 65,48 Euro. Grund seien erneut starke News zu den potenziellen Corona-Impfstoff-Kandidaten. Für zwei der vier in der Entwicklung befindlichen Covid-19-Programme habe die US-Arzneimittelbehörde FDA den Fast-Track-Status verliehen.Es handle sich dabei um die mRNA-basierten Impfstoffkandidaten BNT162b1 und BNT162b2, die gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelt würden. Derzeit würden diese in Phase-1/2-Studien in den USA und Deutschland untersucht.Der Fast-Track-Prozess ziele darauf ab, die Entwicklung von neuen Medikamenten und Impfstoffen zu unterstützen, die zur Behandlung oder Prävention von schwerwiegenden Erkrankungen zum Einsatz kommen sollten und das Potenzial hätten, einen hohen medizinischen Bedarf zu adressieren. Zudem solle der Fast-Track-Prozess ihre Überprüfung beschleunigen.Der Status sei auf der Grundlage vorläufiger Daten aus Phase-1/2-Studien, die derzeit in den Vereinigten Staaten und Deutschland durchgeführt würden, sowie auf der Grundlage von Immunogenitätsstudien an Tieren erteilt worden, so BioNTech. Die beiden Unternehmen hätten am 1. Juli 2020 erste Daten für den Impfstoffkandidaten BNT162b1 aus der in den USA laufenden Phase-1/2-Studie veröffentlicht. Das Manuskript zu diesen Daten sei über den Preprint-Server medRxiv verfügbar und befinde sich im wissenschaftlichen Peer-Review für eine mögliche Publikation. Erste Daten aus der deutschen Studie zu BNT162b1 würden voraussichtlich im Juli 2020 veröffentlicht, heiße es von BioNTech weiter. Schon bald solle eine großangelegte, globale Phase-2b/3-Studie zur Untersuchung der Sicherheit und Wirksamkeit des Impfstoffs starten.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech ADR-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 13.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspfli-ht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link