Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech kenne derzeit kein Halten mehr. Am Mittwoch sei das Papier mit einem Plus von knapp 18 Prozent auf 414,44 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Im Tagesverlauf habe die Aktie bei 433,90 Dollar eine neue Rekordmarke markiert. Auch im deutschen Handel gehe die Rekordjagd am heutigen Donnerstag weiter. Hierzulande liege die neue Bestmarke nun bei 366,70 Euro. Seit der Erstempfehlung des "Aktionär" im Oktober 2019 bei 11,70 Euro liege das Papier nun mittlerweile mehr als 3.000 Prozent im Plus.Eine ganze Reihe von positiven Meldungen für die Impfstoff-Unternehmen und BioNTech im Speziellen hätten das Papier zuletzt beflügelt. So plane beispielsweise die US-Regierung Medienberichten zufolge, künftig von fast allen einreisenden Ausländern den Nachweis einer vollständigen Corona-Impfung zu verlangen. Mit der Einführung dieses Systems sollten dann auch die aktuellen Einreisebeschränkungen für Menschen aus Europa und anderen Staaten aufgehoben werden, wie unter anderem die "New York Times" am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Kreise des Weißen Hauses berichtet habe.Die "New York Times" habe außerdem unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA dem gemeinsam mit Pfizer vermarkteten Corona-Impfstoff noch im September die endgültige Zulassung erteilen wolle. Bislang handle es sich nur um eine Notfallzulassung. BioNTechs Impfstoff hätte damit abermals die Nase vorn - wie bereits bei der Notfall-Zulassung Ende vergangenen Jahres.Spannend werde es zudem in der kommenden Woche. Am 9. August veröffentliche BioNTech die Zahlen für das zweite Quartal.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.