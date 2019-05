Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

27,20 EUR -9,09% (09.05.2019, 15:04)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (09.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF).Das Zahlenwerk für Q1 2019 sei durchwachsen ausgefallen. Der Umsatz und die Ergebnisentwicklung auf berichteter Basis (wegen geringerer Sonderbelastungen) hätten die Prognosen des Analysten übertroffen. Dagegen hätten ihn die bereinigte Ergebnisentwicklung sowie der Cashflow enttäuscht. Die Nettofinanzposition (negativer freier Cashflow, IFRS 16) habe sich im Quartalsverlauf deutlich verschlechtert. Die Auftragsentwicklung stufe der Analyst als gemischt ein (u.a. Auftragsbestand per 31.03.2019: +2% (organisch: +5%) y/y; aber Book-to-Bill-Ratio in Q1 2019 <1,0).Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 (u.a. organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; bereinigtes EBITA: >100 (Gj. 2018: 65) Mio. Euro) sei bestätigt worden. Während der Analyst Bilfinger umsatzseitig auf Kurs sehe (Q1 2019: +11% y/y), habe das Unternehmen ergebnisseitig Rückstand (Q1 2019: +2 Mio. Euro y/y; Gesamtjahr 2019e: >+35 Mio. Euro y/y). Er habe seine Prognosen angepasst (u.a. berichtetes EPS 2019e wegen Sondereffekte: 1,42 (alt: 1,16) Euro; berichtetes EPS 2020e: 2,69 (alt: 2,75) Euro).Unter Berücksichtigung der Gemengelage sowie des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Bilfinger-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 33,00 auf 32,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze Bilfinger-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:27,26 EUR -7,59% (09.05.2019, 14:48)