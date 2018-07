Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

44,76 EUR +0,18% (31.07.2018, 08:00)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (31.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Bilfinger: Anstieg an das Jahreshoch möglich - ChartanalyseDie Bilfinger-Aktie (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) bildete im Sommer 2016 nach einem starken Abverkauf und einem Tief bei 25,05 EUR einen Boden aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diesen habe die Bilfinger-Aktie am 6. Oktober 2016 mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 29,99 EUR vollendet. Anschließend sei der Wert auf 40,41 EUR und 46,82 EUR geklettert. Nach diesem Hoch vom 15. Juni 2018 habe er in einem bullischen Keil konsolidiert. Bereits am Donnerstag sei es zum Ausbruch aus diesem gekommen. Seitdem lege Bilfinger relativ deutlich zu, sei damit aber im ganz kurzfristigen Rahmen bereits wieder überkauft.Kurzfristig müsse nach dem relativ starken Run der letzten Tage mit einem kleinen Rücksetzer gerechnet werden. Dieser könnte allerdings den Bullen neue Chancen eröffnen. Anschließend sei ein Anstieg an das Jahreshoch bei 46,82 EUR durchaus möglich. Mittelfristig sei sogar ein Anstieg in Richtung 52 EUR denkbar. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 42,42 EUR zurückfallen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 40,41 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:44,60 EUR +1,41% (30.07.2018, 17:35)