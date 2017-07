ISIN Bilfinger-Aktie:

Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und erbrachte im Geschäftsjahr 2016 eine Leistung von 4,2 Mrd. Euro. (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der kriselnde Industriedienstleister Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) kommt einfach nicht auf die Beine, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wieder einmal habe der Konzern eine Gewinnwarnung ausgesprochen - diesmal wegen missglückter Alt-Projekte der Tochter Westcon im Süden der USA. Verzögerungen hätten zu Kostenüberschreitungen geführt, so der Konzern. Die Streitigkeiten sollten vor einem Schiedsgericht verhandelt werden, für die Bilfinger nun Vorsorge getroffen habe. Insgesamt habe Bilfinger rund 55 Mio. Euro beiseitegelegt. Dadurch, so der Konzern, werde das operative Ergebnis im ersten Halbjahr nun deutlich negativ ausfallen. Die Prognose für das 2017er EBITDA sei daher nicht mehr zu schaffen. Ursprünglich habe Bilfinger eine Verbesserung der Marge um rund einen Prozentpunkt in Aussicht gestellt. 2016 habe die Kennzahl bei 0,4 Prozent und das operative Ergebnis bei 15 Mio. Euro gelegen. Nun peile man nur noch ein ausgeglichenes operatives Resultat an.Die Börse habe zunächst verschnupft reagiert - in erster Reaktion sei die Aktie um 3 Prozent abwärts gerauscht. Kurze Zeit später habe sich der Kurs aber schon wieder berappelt. Versöhnlich gestimmt habe offenbar die Nachricht, dass das zweite Quartal ansonsten erwartungsgemäß verlaufen sei. Bilfinger habe wie geplant mehr Orders hereinbekommen und die Leistung aus eigener Kraft sei nur leicht gefallen. Der Vorstand gehe zudem davon aus, dass für Risiken aus Alt-Projekten damit ausreichend bilanzielle Vorsorge getroffen sei. Darüber hinaus sei die Prognose für die Konzernleistung bestätigt worden. Technisch positiv: In den vergangenen Wochen hat sich bei der Bilfinger-Aktie eine inverse Schulter-Kopf-Schulter aktiviert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 28/2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:34,005 EUR -0,06% (20.07.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:34,146 EUR +0,16% (20.07.2017, 19:57)