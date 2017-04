ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (25.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Tobias Loskamp von HSBC:Tobias Loskamp, Analyst von HSBC, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) und erhöht das Kursziel von 41 auf 42 Euro.Möglicherweise höhere Jahresziele, eventuelle Aktienrückkäufe und eine sinkende Zinsbelastung könnten die in diesem Jahr schleppende Entwicklung der Bilfinger-Aktie beleben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das Chance-Risiko-Profil des Dienstleistungskonzerns sei kurz-, mittel- und langfristig attraktiv.Tobias Loskamp, Analyst von HSBC, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Bilfinger-Aktie betsätigt und das Kursziel von 41 auf 42 Euro angehoben. (Analyse vom 25.04.2017)Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:39,15 EUR +1,24% (25.04.2017, 10:53)Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:39,226 EUR +1,67% (25.04.2017, 11:14)