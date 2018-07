Tradegate-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:

42,00 EUR -0,36% (20.07.2018, 22:25)



ISIN Bijou Brigitte-Aktie:

DE0005229504



WKN Bijou Brigitte-Aktie:

522950



Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bijou Brigitte-Aktie:

BIJBF



Kurzprofil Bijou Brigitte modische Accessoires AG:



Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) ist ein Anbieter von Modeschmuck und Accessoires. Entsprechend dem Saisonwechsel in der Damenoberbekleidung entwickelt die Gesellschaft jährlich zwei Schmuckkollektionen. Zu dem Sortiment gehören Modeschmuck und hochwertiger Exklusivschmuck wie Ketten, Ohrringe, Ringe, Körperschmuck, Kinderschmuck, Edelstein- und Bernsteinkollektionen, sowie Uhren, Sonnenbrillen, Schals, Taschen und Tücher. Die Gesellschaft hält weltweite Tochtergesellschaften unter anderem in China, Polen, Tschechien, USA, Litauen, Bulgarien, Norwegen und der Schweiz. (23.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bijou Brigitte-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bijou Brigitte-Aktie (ISIN: DE0005229504, WKN: 522950, Ticker-Symbol: BIJ, Nasdaq OTC-Symbol: BIJBF) unter die Lupe.Die Aktie des einstigen Highflyers notiere auf dem tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Der Grund: die schwachen Zahlen für das vergangene Quartal.Cashbereinigt komme der Schmuckhändler auf ein KGV von 10, die Dividendenrendite liege bei 7%. Das sei ohne Frage günstig, aber das reiche nicht. Ein Kurstreiber für die Bijou Brigitte-Aktie - zumindest kurzfristig - könnte eine Sonderdividende sein. Top wäre eine Strategie, um v.a. junge Kunden in den Bijou-Online-Shop zu locken und so etwas wie das Zalando für Modeschmuck zu werden. Bis es so weit sei, heiße es für die Anleger: kein Kauf, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2018)Börsenplätze Bijou Brigitte-Aktie:Xetra-Aktienkurs Bijou Brigitte-Aktie:42,35 EUR +0,36% (20.07.2018, 17:36)