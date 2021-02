Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.02.2021/ac/a/n)



Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Zahlen seien mies ausgefallen. Beyond Meat habe aber mit den letzten Quartalszahlen und einem deutlichen Verlust zwei Dinge gemeldet, die der Aktienprofi für "richtig cool" halte: Das eine sei eine Kooperation mit McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol Deutschland: MDO, NYSE-Ticker-Symbol: MCD) während der kommenden drei Jahre. Die zweite Sache sei der Deal mit Taco Bell bzw. mit dem Mutterkonzern YUM! Brands (ISIN: US9884981013, WKN: 909190, Ticker-Symbol: TGR, NYSE Ticker-Symbol: YUM). Deswegen ist es nachvollziehbar, dass die Beyond Meat-Aktie nach der Bekanntgabe der Zahlen in der Aufwärtsbewegung gewesen ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.02.2021)