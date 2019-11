Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

72,74 EUR +0,83% (11.11.2019, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

71,24 EUR -1,70% (11.11.2019, 15:31)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

79,46 USD -0,61% (11.11.2019, 15:31)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (11.11.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Steven Strycula von der UBS:Laut einer Aktienanalyse vertritt Steven Strycula, Analyst von der UBS, im Rahmen einer Ersteinschätzung eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Der Erstanbietervorteil von Pflanzen-basierten Burgern biete Beyond Meat Inc. reichlich Wachstumspotenzial. Der Verbreitungsgrad im großen potenziellen Markt sei noch gering.Allerdings bemängeln die UBS-Analysten die bereits recht hohe Bewertung. Außerdem befinde sich Beyond Meat in einem intensiven Kampf um Marktanteile.Analyst Steven Strycula veranschlagt ein Kursziel für die Beyond Meat-Aktie von 85,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: