Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

166,06 USD +0,24% (30.09.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (01.10.2020/ac/a/n)

El SegundoDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) charttechnisch unter die Lupe.Die Rückeroberung der Kombination aus dem Abwärtstrend seit Juli 2019 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 118,20 USD) habe sich als der erwartete Katalysator für die Beyond Meat-Aktie erwiesen. Mittlerweile habe der Titel ein wichtiges Etappenziel bereits zum zweiten Mal ansteuern können: Schließlich bilde das 61,8%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Juli 2019 bis März 2020 bei 166,55 USD zusammen mit verschiedenen horizontalen Hürden bei 167 USD eine wichtige Widerstandszone. Gelinge der Sprung über die angeführten Hürden, winke als Belohnung ein Anlauf auf das Hoch von Juni vergangenen Jahres (201,88 USD), ehe das bisherige Rekordhoch bei knapp 240 USD wieder auf die Agenda rücke. Rückenwind erhalte die Aktie weiterhin von Seiten der quantitativen Indikatoren. So habe der MACD gerade ein positives Schnittmuster generieren können. Gleichzeitig verfüge die Aktie über eine hohe Relative Stärke. Als Sahnehäubchen stehe auf Quartalsbasis ein konstruktives Candlestickmuster in Form eines "morning stars" zu Buche. Den Stop für Bestands- und Neuengagements könnten Anleger auf das Januarhoch bei 135 USD nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:143,26 EUR +1,17% (01.10.2020, 08:25)