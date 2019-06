Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die für vegane Burger bekannte Lebensmittelfirma habe Anleger mit ihrem ersten Geschäftsbericht nach dem furiosen IPO vor einem Monat in Ekstase versetzt. Offenbar seien die Shortseller auf dem völlig falschen Fuß erwischt worden. Die Bewertung sei absurd hoch.Nach den Q1-Zahlen sei die Beyond Meat-Aktie zwischenzeitlich um 23 Prozent nach oben geschossen. Für das Gesamtjahr erwarte CEO Ethan Brown einen Umsatz von 210 Mio. Dollar. Bislang habe die Wall Street mit 205 Mio. Dollar gerechnet.Damit werde Beyond Meat nun an der Börse mit dem 30-fachen Jahresumsatz bewertet.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" erwartet eine baldige Korrektur der völlig überhitzten Beyond Meat-Aktie und empfiehlt ein Kauflimit von 70 Euro. (Analyse vom 07.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link