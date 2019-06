Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

91,00 Euro -2,49% (03.06.2019, 18:29)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

103,71 USD -0,39% (03.06.2019, 18:16)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (03.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der US-Nahrungsmittelproduzent sei an der Börse einfach nicht zu stoppen. Am Montag habe die Aktie des Veggie-Konzerns ein neues Rekordhoch markiert.Nach dem Burger-Pattie gehe Beyond Meat nun mit dem nächsten potenziellen Verkaufsschlager an den Start: mit einer Ersatz-Wurst für Grill und Pfanne. Das neue Produkt heiße Beyond Sausage und komme - genau wie der Beyond-Meat-Burger - komplett ohne tierische Inhaltsstoffe aus. Hauptbestandteil sei Erbsenprotein.Beyond Meat sei eine hochspannende Story, die Aktie sei jedoch völlig überteuert. Die Beyond Meat-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.06.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: