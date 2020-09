Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

104,38 EUR -4,52% (04.09.2020, 16:22)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

126,12 USD -2,84% (04.09.2020, 16:08)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Aufgrund der Coronakrise finde auch das Thema Tierwohl immer mehr Beachtung. Während sich die Politik mit Vorschlägen über eine mögliche Zusatzsteuer bei Fleischprodukten befasse, sei es um den einstigen Highflyer Beyond Meat still geworden.Im Auftrag für den Discounter Penny habe ein Team um Wirtschaftsinformatiker Tobias Gaugler kürzlich errechnet, dass der Preis für 500 Gramm gemischtes Hackfleisch aus konventioneller Herstellung, unter Berücksichtigung der Umweltschäden, nicht 2,79 Euro, sondern 7,62 Euro (!) betragen müsste. Sollte der Preis rein hypothetisch auf dieses Niveau steigen, könnten viele Menschen einen Umstieg auf Fleischersatzprodukte in Erwägung ziehen. Außerdem: Die Tierhaltungs- und Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen würden bereits jetzt auf große Kritik stoßen.Im vergangenen Jahr sei Beyond Meat der Shootingstar der Börse gewesen: In der Spitze habe das Papier um 858% gegenüber dem Ausgabepreis von 25 USD zugelegt. Mittlerweile habe sich die Euphorie der Anleger größtenteils gelegt, dennoch verbleibe ein Kursplus von 419% seit dem IPO. Sollte es zu einem Umdenken bei den Verbrauchern kommen, dürfte dies der Aktie einen neuen Schub verleihen. Die Beyond Meat-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: