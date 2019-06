Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Selten habe ein Börsenneuling in den vergangenen 20 Jahren die Anleger derart in helle Aufregung versetzt wie Beyond Meat. In der Spitze habe die Aktie seit dem IPO 570 Prozent zugelegt. Doch bald könnte sich die Situation für den Hersteller von Fleischersatz dramatisch verändern. Die Wettbewerber würden zurückschlagen.Tyson Foods, größter Fleischproduzent in den USA, mache ernst in Sachen fleischlose Ernährung. Der Konzern bringe im Sommer Hähnchen-Nuggets auf den Markt, die rein auf pflanzlichen Zutaten basieren würden.Außerdem werde Tyson bald Burger-Patties mit tierischem und pflanzlichem Eiweiß anbieten. "Wir wollen das traditionelle Fleisch-Geschäft ausbauen, aber auch das Angebot vegetarischer Produkte vergrößern", so Tyson-Chef, Noel White.Tyson Foods sei früher Aktionär von Beyond Meat gewesen, aber kurz vor dem IPO ausgestiegen. Heute wäre das 6,5-Prozent-Paket 500 Millionen Dollar wert.Die Analysten von J.P. Morgan würden erwarten, dass in 15 Jahren allein mit Fleischersatzprodukten knapp 100 Milliarden Dollar Umsatz gemacht werde. Barclays sehe sogar ein Volumen von 140 Milliarden Dollar - und das bereits in zehn Jahren.Beyond Meat sei ein hochinteressantes Unternehmen, das im nächsten Boommarkt aktiv sei. Allerdings sei die Bewertung sehr hoch und der Wettbewerb werde härter.Die Beyond Meat-Aktie gehört auf die Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2019)