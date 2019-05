Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (31.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ Ticker-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Run auf die Beyond Meat-Aktie gehe weiter - und nehme fast schon absurde Züge an. Der Titel des Veggie-Unternehmens kratze an der 100-Dollar-Marke. Dips würden sofort zum Einstieg genutzt. In Deutschland hätten sich die Kunden auf die Beyond Meat-Produkte bei Lidl gestürzt. sei Veggie an der Börse das neue Hightech?Lidl habe versagt. Der Discounter habe die Nachfrage nach Beyond Meat-Patties komplett unterschätzt. Die Produkte seien in vielen Filialen am Mittwoch kurz nach Ladenöffnung bereits ausverkauft worden. Die Kunden hätten ihrem Ärger auf Twitter Luft gemacht.Der steile Aufstieg von Beyond Meat mache so manchen Anleger fassungslos. Obwohl der Umsatz des Unternehmens in diesem Jahr kaum der Rede wert sei und zudem ein Verlust anfalle, werde Beyond Meat an der Börse mit 5,9 Milliarden Dollar bewertet.Im Aktienkurs von Beyond Meat stecke ohne Frage jede Menge Fantasie. Derzeit sei das Unternehmen klar überbewertet, obwohl der Markt sehr spannend sei. Und gerade dies mache Beyond Meat angreifbar, denn die Konkurrenz schlafe nicht. Nestlé habe bereits einen veganen Pattie im Markt (Big Vegan TS von McDonald’s), Tyson Foods habe für den Sommer etwas angekündigt. Weitere Anbieter würden folgen.Erst bei einem kräftigen Dip wird Beyond Meat interessant - Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link