Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Viele Leute, die veganen Fleischersatz essen, wollen ihrer Gesundheit etwas Gutes tun, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Doch nun das: Das Center for Consumer Freedom behaupte, dass viele pflanzliche Fleischprodukte Spuren von giftigen Chemikalien enthalten könnten. Die Beyond Meat-Aktie reagiere auf die Meldung mit einem Kursverlust von fast fünf Prozent.Einige Fleischersatzprodukte auf pflanzlicher Basis seien während der Verarbeitung einer Chemikalie namens Hexan ausgesetzt. Das habe Breanne Kincaid, Forschungsleiterin des Center for Consumer Freedom, im Gespräch mit CNBC gesagt. Die Gruppe wüsste jedoch nicht, ob die Chemikalie auch in Produkten von Beyond Meat existiere.Das Center for Consumer Freedom habe eine Kampagne gestartet, um die Verbraucher auf Hexan im Zusammenhang mit Fleischersatz aufmerksam zu machen.Laut CNBC erlaube es die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA, dass Hexan unter bestimmten Bedingungen in Lebensmitteln vorkommen dürfe.Die Behauptungen von Breanne Kincaid und ihrer Organisation seien heftig. Sollte sich herausstellen, dass Beyond Meat-Produkte schädlich für die Gesundheit sind, würde die völlig überbewertete Aktie aller Voraussicht nach in den Sinkflug übergehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link