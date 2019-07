Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

137,00 EUR +1,15% (08.07.2019, 14:52)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

136,58 EUR +0,38% (08.07.2019, 15:08)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

152,63 USD +0,75% (05.07.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Hype um Beyond Meat sei ungebrochen. Am Montag lege der Titel leicht zu und halte sich weiter über 150 Dollar. Börsenwert: neun Milliarden Dollar - bei gerade einmal 225 Mio. Dollar Umsatz. Deutlich günstiger für Anleger gebe es diesen Traditionskonzern, der noch stärker im Markt für Fleischersatz aktiv sei.Vor vier Wochen habe DER AKTIONÄR getitelt: "Kaufen Sie die bessere Alternative zu Beyond Meat." Gemeint sei Kellogg gewesen. Morningstar Farms, die Tochter des Corn-Flakes-Pioniers, sei nämlich Marktführer für veganen und vegetarischen Fleischersatz. 2018 habe das Unternehmen 292 Mio. Dollar erlöst. Beyond Meat sei nur auf 88 Mio. Dollar gekommen.Wie bedeutend - und gleichzeitig unterschätzt - Morningstar Farms sei, habe nun auch "Barron's" erkannt. "Kellogg sitzt auf einer Goldmine, die größer ist als Beyond Meat", schreibe das renommierte Finanzmagazin. Und weiter: "Morningstar Farms könnte bei einem Spin-off mit fünf oder sogar zehn Milliarden Dollar bewertet werden."Das Papier von Kellogg habe auf den Bericht mit einem Kurssprung von fünf Prozent reagiert.Der Markt sei verrückt nach Beyond Meat, allerdings übersehe das Potenzial von Morningstar Farms völlig. Bringe Kellogg die Tochter an die Börse, dürfte das der ultimative Brustlöser für die Aktie des Traditionskonzerns sein. Der Titel ist aus Sicht des AKTIONÄR reif für eine kräftige Gegenbewegung, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link