Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

125,01 USD (10.11.2020)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (11.11.2020/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Interesse an pflanzlichen Fleischalternativen nimmt zu - AktiennewsBeyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hat ein überwältigendes 2020 erlebt, nachdem das Unternehmen die Prognosen der Analysten in den beiden vorherigen Quartals-Updates des Jahres übertroffen hat, so Adam Vettese, Analyst bei der Multi-Asset-Investitionsplattform eToro.Einer der Schlüsselfaktoren für das starke Umsatzwachstum sei die gestiegene heimische Nachfrage, was vielleicht nicht überraschend sei, da der größte Teil der westlichen Welt Anfang des Jahres vom Lockdown betroffen gewesen sei.Es sei zwar schwer zu messen, aber es erwecke definitiv den Eindruck, dass die Pandemie das Gesundheitsbewusstsein der Menschen deutlich geschärft habe, was zweifellos auch dazu beigetragen habe, das Interesse an den pflanzlichen Fleischalternativen des Unternehmens zu wecken.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:106,68 EUR +0,81% (11.11.2020, 15:33)