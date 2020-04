Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Bald sei es ein Jahr her, dass Beyond Meat an die Börse gegangen sei. Die Anleger hätten in den ersten Wochen nach dem IPO nicht genug von der Aktie bekommen. Der Titel habe eine fulminante Kursrally hingelegt. Es sei aber ein jäher Absturz gefolgt. Zuletzt sei es lange ruhig geworden um Beyond Meat. Doch jetzt mache ein Top-Konkurrent richtig Dampf.Impossible Foods lasse sich von Corona nicht bremsen und expandiere. Seit heute beliefere das 2011 gegründete Unternehmen exakt 777 weitere Supermärkte in den USA mit seinen Fleischersatzprodukten auf Pflanzenbasis. Insgesamt sei Impossible Foods dann in 1.000 Supermärkten vertreten.Das dürfte Beyond-Meat-Gründer und -Chef Ethan Brown mächtig unter Druck setzen. Vom Pionier der Branche habe man seit Wochen nichts mehr gehört. Die Zahlen für das erste Quartal veröffentliche das US-Unternehmen am 4. Juni.Das Problem von Beyond Meat: die relativ hohe Abhängigkeit vom Gastronomiegeschäft. In Q4 2019 habe das Unternehmen 59% seines Umsatzes mit Restaurants gemacht. Da die Gastronomie wegen Corona seit Wochen weitestgehend geschlossen sei und nur Drive-in und Delivery erlaubt seien, dürfte die Q1-Bilanz verheerend ausfallen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.