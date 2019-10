Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



113,50 +1,48% (17.10.2019, 13:39)



123,92 USD +1,53% (16.10.2019, 22:00)



US08862E1091



A2N7XQ



0Q3



BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie, vor wenigen Monaten noch der absolute Highflyer, habe kräftig Federn lassen müssen. Seit dem Rekordhoch Ende Juli habe sich der Kurs halbiert und es könnte noch schlimmer kommen: In wenigen Tagen, am 29. Oktober, laufe die Lock-up-Periode ab. Dann könnten die Altaktionäre ihre Anteile verkaufen.Wie heftig das Ende der Lock-up-Periode sein könne, hätten z.B. die Aktionäre von Tilray erlebt. Als die Frist im Januar abgelaufen sei, sei die Aktie an diesem Tag um 17% eingebrochen. Als am 6. Mai 2014 die Lock-up-Periode von Twitter geendet habe, habe die Aktie um 18% nachgegeben.Beyond Meat sei ein interessantes Unternehmen, aber leider auch nach dem Absturz der Aktie seit Juli sehr hoch bewertet. Das KUV für 2020 belaufe sich auf 18. Das Ende der Lock-up-Periode könnte den Kurs massiv unter Druck setzen. Auf dem aktuellen Niveau sei die Beyond Meat-Aktie kein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link