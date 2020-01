Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



90,25 USD +8,76% (09.01.2020)



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (10.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Seit November sei der Kurs von Beyond Meat an der Unterstützung bei 75 Dollar vor sich hin gedümpelt. Doch diese Woche sei die Aktie des Fleischersatzherstellers wieder gefragt gewesen. Am Dienstag habe es zur Handelseröffnung eine Aufwärtskurslücke gegeben. Auslöser für das neu entfachte Interesse seien gleich mehrere Nachrichten rund um den größten Burgerbrater der Welt gewesen.Erst habe Impossible Foods die weiße Flagge gehisst. Der Beyond-Meat-Rivale habe eingestehen müssen, dass er McDonald’s nicht im großen Stil beliefern könnte.Dann sei bekannt geworden: McDonald’s werde die bereits laufende Testphase mit den Fleischersatz-Patties von Beyond Meat deutlich ausweiten. Drei Monate seien die vegetarischen Burger in 28 Filialen angeboten worden. Künftig würden es 52 Filialen.Die Fantasie der Anleger: Sollte McDonald’s weltweit auf Produkte von Beyond Meat setzen, müsste die Veggie-Burger-Aktie neu bewertet werden, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.