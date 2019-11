Kursziel

Beyond Meat

(USD) Rating

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 85,00 Neutral UBS Steven Strycula 11.11.2019 106,00 Outperform Sanford C. Bernstein & Co Alexia Howard 06.11.2019 115,00 Neutral Credit Suisse Robert Moskow 30.10.2019 84,00 Underperform D.A.Davidson & Co Brian Holland 30.10.2019 185,00 Overweight Barclays Capital Benjamin Theurer 29.10.2019 106,00 Market-perform Bernstein Research Alexia Howard 29.10.2019 122,00 Neutral Goldman Sachs Adam Samuelson 29.10.2019 138,00 Overweight J.P. Morgan Ken Goldman 29.10.2019 115,00 Hold Jefferies & Co Kevin Grundy 29.10.2019 100,00 Market-perform Wells Fargo Advisors John Baumgartner 29.10.2019

Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

70,29 EUR -3,01% (11.11.2019, 19:30)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,1529 USD -3,50% (11.11.2019, 19:19)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.11.2019/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 185,00 oder 84,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 28. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. Oktober zu entnehmen ist, könne der Fleischersatz-Spezialist Beyond Meat weiter auf den Boom bei veganen Burger setzen und habe seinen ersten Quartalsgewinn eingefahren. Im abgelaufenen dritten Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich auf 92 Millionen US-Dollar (83 Mio. Euro) gewachsen und damit um das Dreieinhalbfache, wie der Konzern in El Segundo (Kalifornien) mitgeteilt habe. Unter dem Strich sei für den Hersteller ein Gewinn von 4,1 Millionen Dollar herausgesprungen, nachdem vor einem Jahr noch ein Verlust von 9,3 Millionen zu Buche gestanden habe. Auch die Profitabilität im Tagesgeschäft habe wegen des Wachstums deutlich angezogen, habe es vom Unternehmen geheißen. Die Umsatzaussichten für das Gesamtjahr hob Beyond Meat wegen des reißenden Absatzes zudem an, zwischen 265 und 275 Millionen Dollar Erlös sollen es werden statt der bisher mehr als 240, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "overweight" mit einem Kursziel von 185 US-Dollar belassen. Das dritte Quartal des Fleischersatz-Spezialisten sei stark und besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Theurer in einer am 29. Oktober vorliegenden Studie. Der Analyst gehe aber davon aus, dass die Aktie im Zuge der nun auslaufenden Haltefrist nach dem Börsengang unter Druck bleibe.Die niedrigste Kursprognose für Beyond Meat kommt dagegen von D.A. Davidson & Co. und liegt bei 84,00 US-Dollar. In seiner Aktienanalyse vom 30. Oktober stuft der Analyst Brian Holland den Titel unverändert mit "underperform" ein. Beyond Meat Inc. habe es mit den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals geschafft die Erwartungen des Marktes klar zu übertreffen. Zusätzlich sei die Guidance nach oben angepasst worden. Die Befürchtungen hinsichtlich einer Partnerschaft mit McDonald's seien zwar nicht mehr so groß, so die Analysten von D.A. Davidson & Co. Nichtsdestotrotz herrsche hinsichtlich der längerfristigen Wachstumstrends aber weiterhin Zurückhaltung. Die Bewertung des Titels sei derweil etwas schmackhafter geworden, so der Analyst Brian Holland.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: