In diesem konjunktur-skeptischem Umfeld sei es nicht verwunderlich, dass Industrierohstoffe gestern zu den Verlierern gezählt hätten. Kupfer, Bauholz und Aluminium hätten Federn lassen müssen. Rohöl der Sorte Brent habe unter der USD-75-Marke notiert. Das OPEC+-Meeting am Donnerstag könnte hier anschließend für mehr Bewegung sorgen. Unspektakulär, aber ebenfalls im Minus habe Gold gelegen. Dagegen hätten landwirtschaftliche Rohstoffe, wie Weizen oder Zucker aufgrund von Wettermeldungen leicht zulegen können.



Ein deutliches Lebenszeichen hätten die Krypto-Assets verzeichnet. Bitcoin habe teilweise die USD 35.000 überschreiten können, sei aber dann doch wieder in die jüngste Handelsspanne zwischen USD 30.000 und USD 35.000 zurückgefallen. Immerhin ein Plus von 7%. Noch stärker zulegen können habe Ethereum mit +11%.



Enttäuschend sei der heutige Börsentag an den asiatischen Aktienmärkten gewesen. Die Kursverluste würden sich zwischen -0,3% (Indien) und knapp 1% (China) bewegen, seien aber über den Tagestiefständen.



Für die heutige Börsensitzung in Europa dürften die deutschen Inflationszahlen für Juni ein Orientierungsmaßstab sein. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr erwarten. Sie seien Auftakt für die morgen folgenden Konsumentenpreise in Frankreich, Italien und der Eurozone insgesamt. Die Entspannung mache sich auch am Rentenmarkt mit leicht fallenden Renditen im langfristigen Laufzeitensegment bemerkbar.



Der gestrige Handelstag an den Aktienbörsen war von besonderer Aktivität geprägt. Nach einem freundlichen Start am Vormittag sei es an den europäischen Börsen rasch bergab gegangen. Dabei habe sich der deutsche DAX mit einem Abschlag von -0,3 % noch am besten halten können. Die Technologiewerte SAP und Infineon sowie die Versorger E.ON und RWE hätten mit Kursgewinnen herausgestochen, während das Gros der Standardwerte im Minus notiert habe. Weit stärkere Kurseinbußen hätten der spanische und der italienische Aktienindex sowie der EURO STOXX 50 hinnehmen müssen, die durchwegs bis zu 1 Prozent verloren hätten. Von der Branchenumschichtung am meisten getroffen gewesen sei gestern der ATX mit einem Tagesverlust von -1,2%. Maßgeblicher Treiber der negativen Entwicklung sei die Sorge um die Ausbreitung der Delta-Variante des COVID-19 Virus gewesen. Folglich seien auch die Reisebranche, zyklische Sektoren und der Finanzsektor bei den größten Kursverlierern gestanden. Fluglinien (easyJet -5,6%), Flughäfen (Fraport -4,4%) und Hotelketten (Accor -3,5%) hätten dem europäischen Tourismus- und Reiseindex SXTP mit -4,4% einen regelrecht verhagelten Wochenstart bereitet. Versorger und technologie- sowie internetbezogene Aktien hätten sich dem Abwärtstrend entziehen können.