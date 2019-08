Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturabkühlung in Deutschland hinterlässt am Arbeitsmarkt zunehmend Spuren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe die Beschäftigung im Juli nun schon den fünften aufeinanderfolgenden Monat kaum Wachstum gezeigt. Zeitgleich sei die Arbeitslosigkeit den vierten Monat in Folge angestiegen. Insgesamt deute dies daraufhin, dass der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt zumindest temporär zu Ende sei. Da sich zuletzt die Anzeichen für eine länger anhaltende konjunkturelle Durststrecke gemehrt hätten, drohe auch in den kommenden Monaten eine enttäuschende Arbeitsmarktentwicklung, was sich auch am ifo Beschäftigungsbarometer ablesen lasse, das zuletzt deutlich gefallen sei. Damit dürfte in den kommenden Quartalen der Lohndruck in Deutschland nachlassen, was sich letztlich dämpfend auf die Inflation auswirken dürfte.



Ohne einen Anstieg des Preisdrucks in Deutschland scheine ein nachhaltiger Anstieg der Inflation in der Eurozone in Richtung des Preisziels der EZB unwahrscheinlich. Dies sollte dazu beitragen, dass das Niedrigzinsumfeld zementiert werde. Dabei scheine aktuell der Rückgang bei den langlaufenden Renditen an Schwungkraft zu verlieren. (30.08.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.