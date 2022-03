Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

305,15 EUR -0,18% (17.03.2022, 16:04)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

338,29 USD +0,65% (17.03.2022, 15:50)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (17.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Wenn es eine Aktie gebe, die sich den Verwerfungen an den Weltbörsen habe entziehen können, dann sei es definitiv Berkshire Hathaway. Das Papier habe erst gestern ein neues Rekordhoch markiert. Die A-Aktie habe gestern sogar die magische Marke von einer halben Million Dollar geknackt. Nun habe der Investmentstar erneut bei der Ölgesellschaft Occidental Petroleum zugeschlagen.Wie nun aus einer Pflichtmitteilung der SEC bekannt geworden sei, habe Buffett in den ersten drei Tagen in dieser Woche seinen Anteil bei Occidental Petroleum um fast 1 Mrd. USD aufgestockt. Damit besitze er 136,4 Mio. Occidental Petroleum-Aktien im Gesamtwert von knapp 7,2 Mrd. USD. Bereits Anfang März habe Buffett 91,2 Mio. Occidental Petroleum-Papiere gekauft. Darüber hinaus habe sich Buffett im Rahmen eines Deals 2019 Optionen gesichert, rund 84 Mio. weitere Aktie zu einem Kurs unter der 60-USD-Marke zu kaufen. Damit würde Buffett insgesamt 22% der Anteile an Occidental Petroleum halten."Wir haben angefangen am Montag [28. Februar] zu kaufen, und haben dann so viel gekauft, wie möglich war", habe Buffett bereits am 7. März gegenüber CNBC gesagt, als seine ersten Zukäufe in diesem Jahr bekannt geworden seien. Buffett habe bereits auch die Vorstandschefin von Occidental Petroleum Vicki Hollub gelobt: "Ich lese alles. Sie macht genau das, was auch ich als CEO machen würde", so Buffett.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link