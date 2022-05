Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Korrektur sei auch an Berkshire Hathaway nicht spurlos vorbeigegangen. Die Aktie habe seit ihrem 52-Wochen-Hoch 15 Prozent eingebüßt. Allerdings schlage sich die Buffett-Holding mit einem Kursplus von rund 4 Prozent seit Jahresanfang deutlich besser als der S&P 500-Index , der im gleichen Zeitraum auf ein Minus von rund 17 Prozent komme.Das liege nicht zuletzt an den Stock-Picking-Fähigkeiten des legendären Investors. So habe Buffett sein Portfolio weiter mit Öl-Aktien aufgestockt, die derzeit massiv von steigenden Ölpreise profitieren würden. Zugeschlagen habe Buffett nicht nur bei Chevron , sondern auch bei Occidental Petroleum . Bereits jetzt besitze er über 15 Prozent der Occidental-Anteile und wolle diese Position über seine Optionen auf 22 Prozent ausbauen.Von steigenden Zinsen dürften viele im Kreditgeschäft tätigen Finanzwerte profitieren. Auch hier sei Buffett in den vergangenen Monaten sehr aktiv gewesen. So habe er mehr als 55 Millionen Citigroup -Aktien im Volumen von 2,95 Milliarden Dollar gekauft und auch bei Ally Financial zugegriffen. Für hohes Aufsehen habe zudem die Komplettübernahme des Versicherers Alleghany gesorgt.Ein glückliches Händchen könnte Buffett auch beim Kauf der Gaming-Aktie Activision Blizzard bewiesen haben. Hier habe er seine Anteile zuletzt auf 9,5 Prozent ausgebaut. "Der Aktionär" sehe gute Chancen, dass die Übernahme von Activision durch Microsoft genehmigt werde. Buffett würde dann relativ einfach eine Rendite von über 20 Prozent erzielen. HP , der vom Trend zu Homeoffice und mobiler Arbeit stark profitiere. Insgesamt habe er 4,2 Milliarden Dollar in das Unternehmen investiert. Die HP-Aktie zeige sich in diesem Bärenmarkt relativ robust und befinde sich trotz des Rücksetzers immer noch im intakten Seitwärtstrend. "Der Aktionär" setze schon länger auf den günstig bewerteten Titel und sehe für konservative Langfristanleger hier weiter einen aussichtsreichen Pick.Stock Picking in fallenden Märkten sei schon immer eine Meisterdisziplin von Warren Buffett gewesen. Auch jetzt beweise der Investmentguru sein Können und kaufe Aktien, die im aktuellen Bärenmarkt ein besonders gutes Chance-Risiko-Verhältnis hätten. Daher sei Buffetts Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt berechtigt.Anleger können den Rücksetzer der Berkshire-Aktie zum Kauf nutzen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: