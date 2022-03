Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

295,30 EUR -0,72% (07.03.2022, 10:33)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

325,34 USD -0,73% (04.03.2022)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (07.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Im Rahmen des letzten Geschäftsberichts habe Warren Buffett in seinem jährlichen Aktionärsbrief geschrieben, dass er aufgrund der immer noch hohen Bewertungen derzeit zu wenig Übernahmeziele finde. Daher möchte er sich vorerst verstärkt auf Unternehmensbeteiligungen fokussieren. Und Buffett lasse seinen Worten nun Taten folgen.Der Investmentguru habe letzte Woche über seine Holding Berkshire Hathaway große Aktienpakete der Ölgesellschaft Occidental-Petrolium erworben. Insgesamt habe er 91,2 Millionen Occidental-Papiere in einer Preisspanne von 47,07 bis 56,45 Dollar gekauft und damit seine Position auf 5,1 Milliarden Dollar ausgebaut. Dies gehe aus einer am Freitag veröffentlichten Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervor. Die Occidental-Aktie habe allein in der letzten Woche um 45 Prozent zugelegt.Offensichtlich gehe Buffett im Kontext der steigenden Inflation und des geopolitischen Konflikts von andauernd hohen Ölpreisen aus. Bereits im vergangenen Quartal habe der legendäre Investor seinen Anteil am US-Ölkonzern Chevron um 33 Prozent erhöht. Die Gesamtbeteiligung von Chevron habe sich zuletzt auf etwa 4,5 Milliarden Dollar belaufen.Im Vergleich zum Beginn der Corona-Krise wage sich Warren Buffett immer mehr aus der Deckung. Nach dem milliardenschweren Kauf von Activision-Aktien erhöhe der Investmentstar nun massiv seine Ölbeteiligungen. Auch die Barbestände von Berkshire seien zuletzt rückläufig gewesen. Die Berkshire-Aktie notiere derzeit in der Nähe ihres Allzeithochs und dürfte in diesem Jahr weitere Höchststände erreichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: