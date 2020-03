Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

173,68 EUR +0,46% (11.03.2020, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

197,49 USD +2,26% (11.03.2020, 14:36)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Starinvestor Warren Buffett werde von Vertrauten gerne mit einem Krokodil verglichen: Lange liege er auf der Lauer und warte. Sei der richtige Zeitpunkt gekommen, presche er hervor und beiße zu. Über die letzten Jahre habe Buffett eine riesige Cashquote gefahren und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Immer wieder habe der 89-Jährige beteuert, dass er gerne kaufen würde, aber aktuell nichts Geeignetes finde. Spekulationen hätten bereits die Runde gemacht, wo das "Orakel aus Omaha" als nächstes zuschlagen würde."Kurseinbrüche sind Kaufgelegenheiten, keine Verkaufsgelegenheiten. Denn bei Panik werden auch gute und solide Unternehmen ausverkauft." Mit diesen Worten werde Buffett gerne zitiert - und er liege damit goldrichtig. Laut Angaben des Nachrichtensenders "Bloomberg" habe Buffett erst neulich seine Anteile an der Fluggesellschaft Delta Air Lines um 976.000 Stück aufgestockt, was einer Investitionssumme von 45,3 Millionen US-Dollar entspreche. Demnach sei Berkshire Hathaway nun im Besitz von 71,9 Millionen Delta-Aktien.Allerdings scheine Buffett auf noch tiefere Kurse zu hoffen, denn er habe nach wie vor mehrere Milliarden Dollar auf der hohen Kante liegen. Über die letzten Jahre habe er vor allem ein Faible für Banken- und Airline-Aktien entwickelt. Diese seien jedoch in den letzten Tagen stark unter Druck geraten.Sein größtes Investment Apple habe der Investor zuletzt als "das wahrscheinlich beste Unternehmen der Welt" bezeichnet. In einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC habe er gesagt, dass der iPhone-Produzent inzwischen "das dritte Geschäft" der Firma Berkshire Hathaway sei. Im dritten Quartal habe der Investor allerdings seine Position etwas abgebaut. Mittlerweile würden die Apple-Anteile noch rund 5,6 Prozent von Berkshires Portfolio ausmachen.Auch die Berkshire Hathaway-Aktie habe in den letzten Wochen stark abgegeben. Seit Ende Februar stehe hier ein Minus von mehr als elf Prozent zu Buche. Aktuell notiere die Aktie knapp unter der 200-Dollar-Marke.Buffetts Berkshire Hathaway sei nichts für Trader, sondern für Langfrist-Investoren. Das "Orakel aus Omaha" habe über die Jahre hinweg mehrfach bewiesen, ein Händchen für lukrative Investments zu besitzen.Die aktuelle Korrektur kann daher durchaus als Kaufgelegenheit betrachtet werden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)