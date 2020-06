Nicht auszuschließen sei, dass der Investmentguru bereits mit dem nächsten großen Deal aufwartet und schon bald diesen der Welt verkünden werde.



Berkshire Hathaway sei für den AKTIONÄR ein antizyklischer Kauf. Anleger können somit auf diesem reduzierten Niveau bei der Aktie zuschlagen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.06.2020)



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (04.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffett habe zuletzt stark in der Kritik gestanden im Corona-Crash nicht zugekauft zu haben. In der Tat habe der Altmeister bisher auf größere Investitionen verzichtet, obwohl viele Qualitätswerte im März und April sehr günstig zu haben gewesen seien. DER AKTIONÄR finde, dass Berkshire Hathaway dennoch kaufenswert bleibe.Schaue man auf Buffetts letzte Transaktionen, dann zeige sich, dass der Altmeister in der Krise auch einiges richtig gemacht habe.So habe er alle seine Fluggesellschaften abgestoßen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Probleme in der Luftfahrtbranche von dauerhafter Natur sind, erscheinen diese Verkäufe logisch und folgerichtig zu sein, so Emil Jusifov von "Der Aktionär".Zudem habe Buffett große Teile seiner Anteile an Goldman Sachs veräußert und damit Klumpenrisiken in seinem mit vielen Finanzwerten bestückten Portfolio reduziert.Beide Transaktionen seien zukunftsweisend. Offensichtlich reduziere Berkshire Hathaway seine Anteile aus den Altindustrien und baue weiter Cash auf. Das Cashpolster der Investmentgesellschaft sei inzwischen auf über 137 Mrd. Dollar angewachsen.Neben den obigen Betrachtungen komme Buffetts Beteiligungsgesellschaft mit einem 20er-KBV von 1,15 mittlerweile auf eine historisch günstige Bewertung und sei damit laut Buffetts eigenen Angaben eine attraktive Wertanlage.Die Berkshire-Aktie sehe aktuell auch charttechnisch interessant aus. Gelinge der Ausbruch aus dem Konsolidierungskanal über das April-Hoch bei 197,23 Dollar und über den GD200 bei 206,23 Dollar, wäre der Weg in Richtung des nächsten hartnäckigen Widerstands bei rund 218 Dollar frei. Die nächste größere Hürde für die Bullen wäre bereits das Rekordhoch bei 231,61 Dollar.DER AKTIONÄR finde, dass Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway inzwischen unter ihrem innerem Wert zu haben sei.Zudem seien Buffetts letzte Transaktionen strategischer Natur und zukunftsweisend. Den AKTIONÄR würde es nicht überraschen, falls Buffett künftig stärker in dynamisch wachsende Branchen investieren und seine Anteile in den Altindustrien weiter reduzieren werde.