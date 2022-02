Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (17.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffetts kongenialer Partner Charlie Munger fürchte als Investor eine Sache ganz besonders: die Inflation. "Sie ist die größte langfristige Gefahr, die wir wahrscheinlich haben, abgesehen von einem Atomkrieg", so der Vizechef von Berkshire Hathaway. Außerdem sollten sich Anleger vor zwei weiteren Sachen hüten.Inflation sei die treibende Kraft gewesen, die letzten Endes zum Zusammenbruch des Römischen Reiches geführt habe, so Munger auf der jährlichen Aktionärsversammlung des "Daily Journal". Zu CNBC habe Munger gesagt: "Inflation ist ein sehr ernstes Thema. Demokratien sterben auf diese Weise. Wenn man es zu sehr übertreibt, ruiniert man seine Zivilisation." Die Inflation in den USA sei im Januar auf 7,5% gestiegen. Das sei der höchste Stand seit 40 Jahren gewesen.Auch den Bitcoin halte Munger für gefährlich. "Ich wünschte, Kryptowährungen sie wären sofort verboten worden. Ich bewundere die Chinesen dafür, dass sie sie verboten haben. Ich denke, sie hatten Recht, und wir haben uns geirrt, sie zuzulassen."Charlie Munger sei mit 98 Jahren immer noch Vollblut-Börsianer, der mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten habe. Von seinem Schlag sollte es am Aktienmarkt mehr Leute geben, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link