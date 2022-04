Überrasche habe aber viele die Beteiligung am IT-Konzern HP, die Anfang April bekannt gegeben worden sei. Berkshires 11,5-Prozent-Anteil sei rund fünf Milliarden Dollar wert. Schließlich habe sich Buffett lange gescheut, in Tech-Unternehmen zu investieren, weil er davon nichts verstehe. Allerdings habe er seit 2016 auch Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) im Portfolio - mittlerweile mit 44 Prozent die mit Abstand größte Position.



Ob HP das Zeug habe, ähnlich erfolgreich zu werden, müsse sich zeigen. Die HP-Aktie sei in diesem Jahr großen Schwankungen ausgesetzt gewesen. Sie sei nach Buffetts Einstieg deutlich angestiegen, liege nun jedoch etwa auf dem Niveau von Anfang Januar.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (21.04.2022/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Buffett zückt das Portemonnaie - AktiennewsWarren Buffett hat sich in der jüngeren Vergangenheit mit Zukäufen sehr zurückgehalten, so die Experten von "FONDS professionell".Nun melde er sich per Paukenschlag zurück, auch mit überraschenden Deals. Ein Grund für seine Einkaufstour sei wohl die Entwicklung der Zinsen.Star-Investor Warren Buffett habe wieder zugeschlagen - und zwar gleich mehrfach. Innerhalb von sechs Wochen habe er drei Megadeals abgeschlossen. Für Aktienpakete des Ölkonzerns Occidental Petroleum (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) und des PC- und Druckerherstellers HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) habe er gut zehn Milliarden US-Dollar (9,2 Mrd. Euro) ausgegeben. Und für den Versicherer Alleghany (ISIN: US0171751003, WKN: 872718, Ticker-Symbol: AGA, NYSE-Ticker-Symbol: Y) habe er 11,6 Milliarden Dollar (10,7 Mrd. Euro) springen lassen - zugleich die größte Übernahme seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) seit 2016. Zuvor habe sich Buffett jahrelang sehr zurückgehalten, was dazu geführt habe, dass er schließlich auf einer Barreserve von rund 144 Milliarden Dollar (133 Mrd. Euro) gesessen habe! Nun sei aber seine Zeit gekommen, wie das "Handelsblatt" schreibe. Ein wichtiger Grund: Berkshire Hathaway sei so positioniert, dass es von vermutlich steigenden Zinsen profitieren könne.Die Wirtschaftszeitung führe dazu weiter aus, dass Beteiligungsfirmen mit viel Geld in der Kasse die Kaufpreise für Unternehmen in den vergangenen Jahren in die Höhe getrieben hätten. Doch die Situation habe sich jetzt geändert, erkläre Thomas Kleber, Investmentchef von Pecora Capital in New York: "Die Private-Equity-Branche ist abhängig von Fremdkapital, und wenn die Zinsen steigen, steigen damit auch die Verpflichtungen. Das könnte Buffett einen entscheidenden Vorteil bringen", zitiere ihn das "Handelsblatt". Denn Berkshire Hathaway sei konservativ aufgestellt und schuldenfrei.Vorsorge für die ZukunftBuffetts Investment in Occidental Petroleum solle ferner Abels Sparte stärken. Zwar investiere Berkshire Hathaway kräftig in erneuerbare Energie. Dennoch habe es Aktien des Ölunternehmens im Wert von gut sieben Milliarden Dollar (6,5 Mrd. Euro) gekauft, wie der Konzern im März offenbart habe, und halte nun gut 13 Prozent der Anteile. In der Branche werde darüber spekuliert, ob er den Konzern nicht komplett übernehmen wolle. Mit einem Börsenwert von 58 Milliarden Dollar (54 Mrd. Euro) läge Occidental Petroleum in Buffetts präferierter Größe.Zweites Apple?