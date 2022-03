Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.In Europa herrsche Krieg, die Inflation gehe durch die Decke - und was passiere mit an der Börse mit Berkshire Hathaway? Das Buffett-Konglomerat sei so viel wert wie nie zuvor. Die A-Aktie klettere am Mittwoch vorbörslich auf 504.041 USD, die B-Aktie stehe bei 336 USD. Wohl dem, der schon lange investiert sei.Sein Prinzip sei seit jeher einfach: Kaufe das, was du verstehst und kaufe es günstig. Warren Buffetts Top-Performance sei der beste Beweis, dass die Strategie langfristig voll und ganz aufgehe.1983 habe die A-Aktie von Berkshire Hathaway (die B-Aktie gebe es seit erst seit 1996) die 1.000-USD-Marke geknackt. Buffett habe das Portfolio immer weiter aufgestockt, habe Unternehmen komplett übernommen oder sei groß bei Weltkonzernen (Coca-Cola, Gillette) eingestiegen und die Performance seiner Holding immer weiter befeuert.Der Meister sei stets gierig gewesen, wenn alle ängstlich gewesen seien, etwa in der Finanzkrise, als er 5 Mrd. USD in Goldman Sachs investiert habe, um dann später mit hohem Gewinn auszusteigen.Anleger, die vor langer Zeit das Talent des Warren Edward Buffett erkannt hätten, seien mit wenig Einsatz steinreich geworden. Seit 1982 habe die Aktie 103.400% zulegt, während der S&P 10.600% zugelegt habe. Wer 5.000 Euro investiert habe, besitze nun 5,2 Mio. Euro.Seit seiner Gründung 1996 habe "Der Aktionär" seinen Lesern Berkshire Hathaway zigmal ans Herz gelegt. Die letzte Kaufempfehlung datiere vom Juni 2020, seitdem notiere der Titel 85% im Plus. Das Kursziel laute 350 Euro, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2022)