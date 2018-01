NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

202,74 USD +0,66% (09.01.2018, 22:00)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (09.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Analysten Jay Gelb und Mark C. DeVries von Barclays:Jay Gelb und Mark C. DeVries, Analysten von Barclays, raten in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B), senken aber das Kursziel von 238 auf 215 USD.Die US-Holdinggesellschaft dürfte zu den größten Profiteuren der Steuerreform in den USA gehören, so die Analysten der britischen Investmentbank in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die Analysten hätten ihre EPS-Prognosen angepasst.Jay Gelb und Mark C. DeVries, Analysten von Barclays, haben in einer aktuellen Branchenstudie das "overweight"-Votum für die B-Aktie von Berkshire Hathaway bestätigt und das Kursziel von 238 auf 215 USD reduziert. (Analyse vom 08.01.2018)Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:170,00 EUR +0,71% (09.01.2018, 12:20)