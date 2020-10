Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch in den Schwellenländern steht die Berichtssaison für das dritte Quartal vor der Tür, so die Analysten von Postbank Research.



Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden von Postbank Research, rechne insbesondere in Asien mit einem positiven Gewinnwachstum. Die Region sei zuerst von der Coronavirus-Krise betroffen gewesen, wodurch auch die konjunkturelle Erholung früher eingesetzt habe als im Rest der Welt. Bei Unternehmen aus Lateinamerika und aus dem Nahen Osten rechne Ulrich Stephan hingegen mit schwächeren Ergebnissen infolge der niedrigen Ölpreise und einer tieferen wirtschaftlichen Kontraktion. Für das Gesamtjahr 2020 würden die Analysten für die Unternehmen aus den Schwellenländern mit einem Gewinnrückgang von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr rechnen; für kommendes Jahr werde ein Wachstum von 23 Prozent erwartet. Besonders deutlich könnte die Erholung auf Länderebene in Brasilien und auf Sektorebene bei den Energieunternehmen ausfallen. Nach einem für dieses Jahr erwarteten Gewinneinbruch von 73 Prozent beziehungsweise 59 Prozent werde für 2021 ein Wachstum von 166 Prozent beziehungsweise 73 Prozent prognostiziert. (07.10.2020/ac/a/m)





