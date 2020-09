Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) seien um 3,1% geklettert. Der Halbleiter- und Softwarekonzern habe sowohl mit den Drittquartalszahlen als auch mit dem Ausblick die Markterwartungen übertroffen.



United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) hätten um 2,2% zuelegt. Die Fluglinie wolle im kommenden Monat wieder mehr Inlands- und Auslandsflüge anbieten und setze verstärkt auf Urlaubsreisende, weil in Teilen des Landes die Abriegelungsmaßnahmen gelockert würden.



I-MAB (ISIN: US44975P1030, WKN: A2PVC6, Symbol: IMAB) hätten sich um 3,6% verteuert. Das in China ansässige Biotechnologieunternehmen habe eine Vereinbarung mit dem US-Pharmariesen AbbVie (ISIN: US00287Y1091, WKN: A1J84E, Ticker-Symbol: 4AB, NYSE-Symbol: ABBV) zur Entwicklung und Vermarktung eines I-MAB-Mittels zur Behandlung verschiedener Krebsarten getroffen. Die Zusammenarbeit könnte I-MAB fast USD 2 Mrd. einbringen. AbbVie seien unverändert ins Wochenende gegangen.



Eine Kapitalerhöhung (rund EUR 1 Mrd.) habe am Freitag die Aktien von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) unter Druck gesetzt. Die Aktie habe rund 6,4% verloren. (07.09.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang legten etliche Einzeltitel eine wahre Berg- und Talfahrt hin, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe u.a. die Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vom Tiefst- zum Schlusskurs rund 12 % an Wert zulegen können. Am Ende des Tages sei ein Plus von 2,8% zu Buche gestanden. Nachbörslich sei die Aktie allerdings erneut abgesackt. Grund hierfür dürfte die verpasste Aufnahme in den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sein, wie von den Indexbetreibern bekannt gegeben worden sei.