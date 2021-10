(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (08.10.2021/ac/a/nw)







Am 05.10. habe Berentzen vorläufige Q3/21e-Zahlen (Q3/21-Bericht am 21. Oktober) veröffentlicht. Die Umsätze hätten sich auf 105,8 Mio. Euro belaufen (-6,3% yoy/FMRe 9M/21: 108,7 Mio. Euro). Bereinigt um den negativen Effekt im Abfüllgeschäft (Vertragsauflösung mit PepsiCo), sei das Kerngeschäft um lediglich -0,3% geschrumpft. Dennoch habe der unbereinigte Umsatz in Q3/21e 41,0 Mio. Euro erreicht, was einem Anstieg von +4,0% ggü. Vj. entspreche.Durch Kostensenkungen sei die EBITDA/EBIT-Marge von 9,5%/3,7% in Q3/20 (EBITDA/EBIT: 3,8 Mio./1,5 Mio. Euro) auf 11,7%/6,3% in Q3/21e (EBITDA/EBIT: 4,8 Mio./2,6 Mio. Euro) gestiegen. Das 9M/21e-EBIT habe sich auf 5,1 Mio. Euro (Marge: 4,8%; +50,0% yoy) belaufen und den avisierten Korridor für 2021 (4,0 bis 6,0 Mio. Euro) erreicht.Das Management habe die 2021-Prognose angepasst und rechne nun mit Umsätzen zwischen 145,0 Mio. und 150,0 Mio. Euro (vorher: 152,0 Mio. bis 158,0 Mio. Euro/FMR neu: 148,0 Mio. Euro; alt: 156,0 Mio. Euro). Dagegen sei die EBITDA-Spanne auf 15,0 bis 16,0 Mio. Euro (vorher: 13,0 bis 15,0 Mio. Euro/FMR neu: 15,2 Mio. Euro; alt: 14,2 Mio. Euro), die EBIT-Spanne auf 6,0 bis 7,0 Mio. Euro (vorher: 4,0 bis 6,0 Mio. Euro/FMR neu: 6,3 Mio. Euro; alt: 5,3 Mio. Euro) angehoben worden.Gestern habe das Management den ersten virtuellen Investorentag veranstaltet. Die Hauptthemen seien wachstums- und rentabilitätssteigernde Produktstrategien gewesen. Kurz gesagt, es würden Investitionen in Produkte fließen, die sich nachweislich auf einem Wachstumspfad befänden und einen positiven Margenbeitrag leisten würden. Das Management habe jedoch auch auf veränderte Wettbewerbsstrukturen hingewiesen, die infolge der Pandemie entstanden seien. Die kommenden Quartale würden zeigen, wie effektiv das Management die hieraus erwachsenden Herausforderungen meistern werde.Daher bestätigt Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, seine "kaufen"-Empfehlung für die Berentzen-Gruppe-Aktie und belässt das Kursziel unverändert bei 8,00 Euro. Die Peer Group-Bewertung zeige einen fairen Wert von 9,45 Euro pro Aktie, während sich aus dem DCF-Modell ein fairer Wert von 9,44 Euro pro Aktie ergebe. (Analyse vom 08.10.2021)