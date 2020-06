Börsenplätze Berentzen Gruppe-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berentzen Gruppe-Aktie:

6,16 EUR +0,98% (23.06.2020, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Berentzen Gruppe -Aktie:

6,16 EUR +0,65% (23.06.2020, 16:23)



ISIN Deutsche Berentzen Gruppe-Aktie:

DE0005201602



WKN Berentzen Gruppe-Aktie:

520160



Ticker-Symbol Berentzen Gruppe-Aktie:

BEZ



Kurzprofil Berentzen Gruppe AG:



Die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die BERENTZEN-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (23.06.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Berentzen Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) weiterhin zu kaufen.Operative Auswirkungen der Vertragskündigung: Gestern habe Berentzen angekündigt, dass die Lohnfüllung für einen internationalen Getränkekonzern noch in diesem Jahr auslaufe, was ab 2021 zu einem Umsatzrückgang von 12 Mio. Euro führen werde. Angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Lohnabfüllung um ein margenschwaches Geschäft handle, erwarte Berentzen nur einen geringen bis keinen Einfluss auf das EBIT. Obwohl die jetzt bekannt gegebene Beendigung der Kooperation über die Abfüllung keine aktive Entscheidung von Berentzen selbst gewesen sei, passe sie doch gut in die Unternehmensstrategie, ertragsschwache Geschäftsaktivitäten zu reduzieren, Produktionskapazitäten freizusetzen und den Vertrieb von margen- und wachstumsstärkeren Markenartikeln (z.B. Mio Mio, Mineralwasser) zu stärken.Angepasste FMR-Schätzungen ab 2021e: Die 2020e-Schätzungen des Analysten würden unverändert bleiben. Für 2021e rechne Omerovic nun mit einer flachen Umsatzentwicklung (164,9 Mio. EUR; +0%; davor: 172,8 Mio. EUR). Er argumentiere, dass es dem Unternehmen gelingen werde, die entgangenen Einnahmen aus der Vertragsabfüllung teilweise zu kompensieren. Angesichts des wettbewerbsintensiven Marktumfelds und der belastenden Effekte aus der Pandemie (Omerovic rechne mit deutlichen zeitverzögerten Auswirkungen für das Gastronomie-Geschäft) gehe der Analyst davon aus, dass Umsatzzugewinne mit gewissen Kosten verbunden sein würden. Aus diesem Grund habe Omerovic die Material- und Personalkosten nur unterproportional gesenkt, was zu einem reduzierten 2021e-EBIT von 8,8 Mio. Euro (vorher: 9,1 Mio. Euro) führe. Basierend auf der gleichen Argumentation würden sich seine 2022e-Schätzungen für den Konzernumsatz (von 178,9 Mio. Euro auf 167,8 Mio. Euro) und das EBIT (von 9,2 Mio. Euro auf 8,9 Mio. Euro) reduzieren.Gegenwärtig orientiere sich der Analyst ausschließlich an seinem DCF-Modell, das die unternehmensspezifischen Entwicklungen besser abbilde. Unter Berücksichtigung der adjustierten Schätzungen weise sein DCF-Modell nun einen fairen Wert von 9,33 Euro pro Aktie aus (vorher: 9.89 Euro).Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine Empfehlung "kaufen", reduziert jedoch das Kursziel leicht von 10,00 Euro auf 9,00 Euro pro Aktie. (Analyse vom 23.06.2020)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person:(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen