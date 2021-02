(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen



Kurzprofil Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft:



Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ) ist eine der führenden Getränkegruppen in Deutschland und mit einer Unternehmensgeschichte von über 250 Jahren zugleich einer der ältesten Hersteller von Spirituosen. Die Vorzugsaktie der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Mit starken, traditionsreichen Spirituosenmarken und preisattraktiven Private Label-Produkten ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft kompetenter Ansprechpartner des Handels und der Gastronomie. Das Markenportfolio umfasst dabei neben international bekannten strategischen Dachmarken Berentzen und Puschkin auch norddeutsche Spirituosenspezialitäten wie Bommerlunder, Doornkaat oder Strothmann.



Zudem ist die konzerneigene Tochtergesellschaft Vivaris Getränke GmbH & Co. KG als Herstellerin von Wellness-, Sport- und Energy-Drinks, Limonaden und Mineralwassern seit Jahrzehnten im deutschen Erfrischungsgetränkemarkt erfolgreich aktiv. Mit international tragfähigen Spirituosenmarken ist die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft darüber hinaus in rund 40 Ländern weltweit vertreten. (04.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berentzen-Gruppe-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Berentzen-Gruppe AG (ISIN: DE0005201602, WKN: 520160, Ticker-Symbol: BEZ).Die Berentzen-Gruppe habe gestern Abend vorläufige Geschäftszahlen für 2020 veröffentlicht. Auch wenn alle wichtigen Kennzahlen im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe der zweite bundesweite Lockdown deutliche Bremsspuren hinterlassen. Für Q1/21e erwarte das Management einen verhaltenen Start ins neue Geschäftsjahr 2021 mit Finanzkennzahlen, die deutlich unter den entsprechenden Vorjahresvergleichswerten liegen dürften.Der gegenwärtige Stillstand im Hotel- und Gaststättengewerbe trübe nicht nur die aktuellen Geschäftsaussichten des Unternehmens, sondern werfe auch die Frage auf, wie sich die Marktstruktur in dieser Branche an die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anpassen werde, da viele Branchenteilnehmer ihre finanziellen Reserven bereits aufgebraucht hätten. Ein möglicher Anstieg der Insolvenzquote im Hotel- und Gaststättengewerbe würde einen wichtigen Vertriebskanal der Berentzen-Gruppe schwächen und gleichzeitig die Verhandlungsmacht der verbleibenden Marktteilnehmer erhöhen.Unabhängig davon rechne das Management für 2021 mit einem stagnierenden Geschäft, wobei ein Umsatz zwischen 152 und 158 Mio. Euro ein bereinigtes EBITDA zwischen 13 und 15 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT zwischen 4 und 6 Mio. Euro erwartet würden.Der Q4/20-Umsatz habe sich auf 41,7 Mio. Euro belaufen (-10,9% yoy/+5,7% qoq), wobei der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 154,9 Mio. Euro (-7,6% yoy) erreicht habe. Die Aktienanalysten von FMR Research hätten mit 159 Mio. Euro mehr erwartet. Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr sei um -23% yoy auf 14,1 Mio. Euro gesunken (FMR: 14,8 Mio. Euro). Das bereinigte EBIT sei um -47% yoy auf 5,2 Mio. Euro gefallen (FMR: 5,8 Mio. Euro). Positiv zu vermerken sei, dass das Unternehmen in allen Geschäftsquartalen profitabel gearbeitet habe.Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt seine "kaufen"-Empfehlung, reduziert das Kursziel aber leicht von 8,50 Euro auf 8,00 Euro für die Berentzen-Gruppe-Aktie. Das reduzierte Kursziel resultiert aus unserer Peer Group-Bewertung, die einen fairen Wert je Aktie von 7,17 Euro anzeigt, so die Aktienanalysten von FMR Research. Der über das DCF-Modell errechnete faire Wert bleibe mit 9,17 Euro je Aktie nahezu unverändert. (Analyse vom 04.02.2021)