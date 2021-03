Auch wenn die Anleiherenditen bereits stark gestiegen seien, sodass es auch mal zu Gegenbewegungen kommen könne, dürften diese Trends über die nächsten Wochen tendenziell anhalten. Die langfristigen Momentum-Signale von systematischen Strategien hätten gerade erst für Öl und US-Staatsanleiherenditen gedreht und dürften stärker werden. Schließlich habe Öl seinen Tiefpunkt letztes Jahr im April gehabt. Und auch die Renditen der US-Staatsanleihen hätten zumindest einen temporären Tiefpunkt im April gehabt.



China stelle die Weichen für die Zukunft: Am 4. und 5. März finde der Nationale Volkskongress statt, an dem über den 14ten Fünfjahresplan abgestimmt werde. Im Fokus dürften neben der wirtschaftlichen Autarkie und Technologieführerschaft die ökologischen Ziele stehen. Geldpolitisch werde es am 11. März spannend. An diesem Tag treffe sich die EZB zur monatlichen Sitzung. Der geldpolitische Umgang mit der aktuellen Euro-Stärke und die steigenden Anleiherenditen dürften Themen sein.



Heute Nachmittag würden der ISM-Einkaufsmanagerindex (PMI) für die US-Industrie und die vorläufigen Inflationsdaten (Feb.) für Deutschland veröffentlicht. Am Dienstag würden dann die vorläufigen Inflationsdaten (Feb.) für die Eurozone folgen. Der Mittwoch stehe im Zeichen des gebeutelten Dienstleistungssektors, es werde der Service-PMI für die Eurozone und USA bekannt gegeben. Zusätzlich würden die deutschen Einzelhandelsumsätze (Jan.) publiziert. Nach den US-Auftragseingängen am Donnerstag würden am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten folgen. (01.03.2021/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Steigende Anleiherenditen geben den Takt an den Märkten vor und sorgen für höhere Volatilität über alle Anlageklassen hinweg, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen habe vergangene Woche temporär gar die Marke von 1,6% überschritten. Einige Anleger hätten sich in Geldmarkt-Vehikel geflüchtet. Am Aktienmarkt sei es zu einer ausgeprägten Rotation gekommen. Die relativen Gewinner seien Zykliker und Value-Sektoren wie Finanzen und Energie gewesen, während defensive Branchen wie Versorger und hochbewertete Wachstumstitel gelitten hätten.