Im Schlussquartal hätten dann die von der Pandemie stark gebeutelten Sektoren kräftig zugelegt - dank dem Wahlsieg von Joe Biden und positiven Impfstoffnachrichten. Nun erwarte der Konsensus eine globale Konjunkturerholung im Jahr 2021 und die Märkte hätten diese größtenteils eingepreist. Damit sei die Anfälligkeit gestiegen. Jedoch seien die Experten von Extremwerten bei der Positionierung noch entfernt.



Im Fokus der Anleger stünden die beiden Stichwahlen in Georgia zum US-Senat am 5. Januar. Würden die Demokraten beide Sitze erobern, komme es bei der Sitzverteilung im Senat zu einem 50-zu-50-Patt. Es läge dann an der designierten Vizepräsidentin Kamala Harris bei unentschiedenen Abstimmungen, mit ihrem Stimmrecht eine Entscheidung herbeizuführen. Eine Veränderung der Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten würde dazu führen, dass Joe Biden mehr von seinen Vorhaben umsetzen könnte. Das könnte die Märkte belasten.



Der Vorsprung der Republikaner sei zuletzt merklich geschrumpft. Die Wettmärkte würden nun von einem Kopf-an-Kopf-Rennen ausgehen. Ansonsten erwarte der Markt die Mitte Januar startende Q4-Berichtssaison, um tiefere Einblicke in die Verfassung der Unternehmen zu bekommen. Der US-Arbeitsmarktbericht am 8. Januar biete darüber hinaus eine Gelegenheit, die Konstitution der US-Volkswirtschaft einschätzen zu können. (04.01.2021/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - 2020 war ein anspruchsvolles Finanzmarktjahr, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Zu Beginn habe noch der Optimismus überwogen. Nachdem die USA und China einen Handelsdeal unterzeichnet hätten, hätten die Märkte eine globale Konjunkturerholung eingepreist. Viele Aktienindices hätten im Februar Allzeithochs markiert, ehe die sich ausbreitende Corona-Pandemie zu einem Abverkauf geführt habe. Eine globale Rezession habe sich abgezeichnet. Die äußerst pessimistische Anlegerstimmung und das beherzte Eingreifen der Geld und Fiskalpolitik hätten ab Ende März zu einer Erholung an den Aktienmärkten geführt, die bis September vor allem von den Corona-Profiteuren, den großen Tech-Titeln, getragen gewesen sei.