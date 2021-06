Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

102,70 EUR 0,00% (29.06.2021, 09:57)



Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

102,70 EUR -0,15% (29.06.2021, 09:59)



ISIN Beiersdorf-Aktie:

DE0005200000



WKN Beiersdorf-Aktie:

520000



Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie Deutschland:

BEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Beiersdorf-Aktie:

BDRFF



Kurzprofil Beiersdorf AG:



Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) steht seit über 135 Jahren für innovative, hochwertige Haut- und Körperpflege sowie wegweisende Hautforschung. International führende Marken wie NIVEA - die weltweite Nummer 1 in der Hautpflege -, EUCERIN (Dermokosmetik), LA PRAIRIE (Selektivkosmetik) und HANSAPLAST (Pflaster- und Wundversorgung) überzeugen Tag für Tag Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Weitere namhafte Marken wie LABELLO, AQUAPHOR, FLORENA, 8X4, HIDROFUGAL, GAMMON, COPPERTONE, MAESTRO, CHAUL und STOP THE WATER WHILE USING ME! ergänzen das umfangreiche Portfolio. Über die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE ist Beiersdorf auch als einer der weltweit führenden Hersteller technischer Klebebänder und selbstklebender Systemlösungen für Industrie, Gewerbe und Endverbraucher*innen aktiv.



Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 7.025 Mio. Euro sowie ein betriebliches Ergebnis (EBIT) von 828 Mio. Euro. Beiersdorf beschäftigt weltweit über 20.000 Mitarbeiter, die durch gemeinsame Werte, eine starke Unternehmenskultur und den Beiersdorf Purpose "Care Beyond Skin" verbunden sind. Mit der Strategie C.A.R.E.+ verfolgt das Unternehmen ein mehrjähriges Investitionsprogramm, das auf wettbewerbsfähiges, nachhaltiges Wachstum zielt. Das Programm steht im Einklang mit der ambitionierten Nachhaltigkeitsagenda, mit der Beiersdorf einen klaren Mehrwert für Verbraucher, die Gesellschaft und die Umwelt schafft. (29.06.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Urteil für die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF).Die Beiersdorf-Aktie habe in den letzten Monaten (3 Monate: +14%) deutlich zulegen und den MDAX (relativ: +6 Pp) outperformen können. Sie habe dabei nach Erachten des Analysten neben einem positiven Aktienmarktumfeld zuletzt auch deutlich von der Entspannung der Pandemiesituation in weiten Teilen Westeuropas (Ausnahmen: Großbritannien, Teile Portugals) und den USA profitiert. Für Beiersdorf mit der führenden Kosmetikmarke NIVEA und seiner hohen Abhängigkeit vom europäischen Markt (Umsatzanteil Westeuropas beim Segment Consumer Q1 2021: 38%) seien nach Erachten des Analysten dabei die von zahlreichen Staaten angekündigten bzw. bereits umgesetzten Schritte zur Aufhebung bzw. Lockerung der Maskenpflicht in den Außenbereichen und die deutliche Lockerung der Kontaktbeschränkungen von besonderer Bedeutung. So hätten in Q1 2021 Sonnen- und Lippenpflegeprodukte sowie Gesichts- und Körperpflegeprodukte noch deutlich unter den Belastungen der Pandemie gelitten.Ein weiterer wichtiger Treiber für die Beiersdorf-Aktie sei nach Erachten des Analysten ein möglicher Aufstieg von Beiersdorf in den DAX, der im September auf 40 (zuvor: 30) Mitglieder erweitert werde. Laut der jüngsten Rangliste der Deutschen Börse von Ende Mai/Anfang Juni 2021 belege Beiersdorf bei dem entscheidenden Kriterium der Marktkapitalisierung Platz 39 und habe nach Ansicht des Analysten somit gute Chancen auf eine Rückkehr in den DAX.Lusebrink hebe seine Erwartungen für 2021e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,03 (alt: 2,94) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 3,27 (alt: 3,22) Euro) mehrheitlich an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beiersdorf-Aktie: