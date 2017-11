Tradegate-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:

Kurzprofil Beiersdorf AG:



Die Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 17.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX. gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke NIVEA ist das Herzstuck des Markenportfohos. zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin. La Prairie. Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE. ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in ihrer Branche, versorgt Industrie. Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen. (22.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Kommt bald der Ausbruchsversuch? ChartanalyseSchon seit einigen schönen Jahren lässt sich eine stetige Aufwärtsbewegung bei der Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) beobachten, seit April 2013 hat die Schwankungsbreite jedoch merklich abgenommen, wodurch der Wert in einem engeren Aufwärtstrendkanal weiter gen Norden tendiert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aber eben jener Kanal begrenze auf der Oberseite das Wertpapier, wodurch sich Markteilnehmer abermals die Frage stellen müssten, ob sie weiter angreifen oder aber das Feld den Bären überlassen würden. So wie sich das kurzfristige Chartbild jedoch präsentiere, möchten Bullen offenbar bald einen Ausbruchsversuch zur Oberseite starten.Solange sich das Wertpapier von Beiersdorf in der aktuellen Handelsspanne zwischen 96,00 und 98,49 Euro bewege, sei der Wert zunächst als neutral einzustufen. Möglicherweise würden bald sogar noch kurzfristige Rücksetzer zurück an die 50-Tage-Durchschnittslinie um 94,65 Euro folgen, ehe ein nachhaltiger Ausbruchsversuch über die zuletzt etablierte Jahreshochs eingeleitet werde. Das hieraus resultierende Chartbild könnte dann einer so genannten Cup & Handle-Formation zugeordnet werden und impliziere eine Auflösung zur Oberseite. Kursgewinne bis in den Bereich von 100,58 Euro wären kurzfristig die Folge, darüber könnte es sogar bis in den Bereich von 108,60 Euro weiter rauf gehen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 22.11.2017)Xetra-Aktienkurs Beiersdorf-Aktie:97,61 EUR -0,59% (22.11.2017, 11:24)