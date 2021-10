Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (28.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Industrierecycler Befesa habe von höheren Preisen für Zink und Aluminium profitiert und ein Rekordergebnis erzielt, das deutlich über dem Vor-Covid-Niveau liege. Wegen der guten Geschäftsentwicklung und der Konsolidierung des übernommenen US-Geschäfts werde die Jahresprognose erhöht.Im laufenden Jahr wolle Befesa ein um Sondereinflüsse bereinigter operativer Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von rund 195 Millionen Euro erzielen, habe das Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitgeteilt. Das wäre knapp die Hälfte mehr als noch im Vorjahr. Die ursprüngliche Prognose habe bei 165 bis 190 Millionen Euro gelegen.Im dritten Quartal habe der Konzern seinen Umsatz verglichen mit dem Vorjahresquartal um 30,9 Prozent auf 190 Millionen Euro gesteigert. Neben den Positiveffekten habe sich der Vorstand aber geringeren Salzschlackenvolumina ausgesetzt gesehen, was vor allem an der Schließung des britischen Werkes gelegen habe. Das operative Ergebnis sei um gut 45 Prozent auf 42,7 Millionen Euro gestiegen, habe die Erwartungen des Marktes nicht erreichen können. Die Analysten hätten im Schnitt mit einem Umsatz von 197 Millionen Euro und einem EBITDA von 45,6 Millionen Euro gerechnet.Die Ergebnisse seien zwar etwas schwächer als erwartet gewesen, die Prognoseanhebung sollte aber ein stärkeres Gewicht haben und die Aktie deshalb zulegen können. Mittelfristig seien noch deutlich höhere Kurse zu erwarten, da die Umweltdienstleistungen von Befesa weiter stark gefragt sein würden.Wer das Risiko eines Einzelinvestments scheut, greift zum "Aktionär" Zero Plastic Index, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 28.10.2021)