Kurzprofil Befesa S.A.:



Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) ist ein führender internationaler Anbieter von umweltrechtlich regulierten Dienstleistungen für die Stahl- und Aluminiumindustrie mit Standorten in Deutschland, Spanien, Schweden, Frankreich und Großbritannien sowie in der Türkei und Südkorea. Mit den beiden Geschäftseinheiten Stahlstaub- und Aluminiumsalzschlackenrecycling recycelt Befesa jährlich mehr als 1.300 kt Reststoffe und produziert mehr als 600 kt neue Materialien. Diese führt Befesa dem Rohstoffmarkt zu und reduziert somit den Verbrauch natürlicher Ressourcen. Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite des Unternehmens: www.befesa.com. (20.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Befesa-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Industrie-Recyclers Befesa (ISIN: LU1704650164, WKN: A2H5Z1, Ticker-Symbol: BFSA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.ESG sei ein großes Thema an der Börse. Trotzdem seien die Experten auf das Recyclingunternehmen Befesa eher zufällig gestoßen. Doch je länger und intensiver sie sich mit der Aktie beschäftigt hätten, desto mehr seien sie zur Überzeugung gekommen, dass das ihr Favorit für 2021 sei. Und bis dato habe das Unternehmen ihre Erwartungen erfüllen können.Befesa dürfte nur den wenigsten deutschen Anlegern ein Begriff sein. Das Unternehmen mit deutsch-spanischen Wurzeln sei im Bereich Recycling von Stahlstaub, Aluminiumsalzschlacke und in der Aluminiumherstellung aus Aluminiumschrott aktiv. Letzteres sei ein "nettes Geschäft", werfe aber nicht die großen Margen ab. Das Recycling von Aluminiumsalzschlacke sei hingegen sehr profitabel (EBITDA-Margen von 26 Prozent), habe aber nur einen Umsatzanteil von etwa 12,5 Prozent.Die Fantasie liefere das Recycling von Stahlstaub, der bei der Produktion von Stahl in Elektrolichtbogenöfen anfalle. Dieser Staub sei jedoch gefährlich und müsse entsorgt beziehungsweise recycelt werden. Hier mache Befesa 55 Prozent seiner Umsätze, jedoch 80 Prozent seiner Gewinne.Da Befesa in der Kreislaufwirtschaft tätig sei, sei die Aktie auch für viele Nachhaltigkeitsfonds und -produkte höchstinteressant. So sei die Aktie im GCX (Global Challenges Index) enthalten, für den nur 50 aus 7.000 Unternehmen ausgewählt worden seien.Management, Geschäftsmodell, Nachhaltigkeit - diese Punkte hätten die Experten an Befesa überzeugt. Dass die Aktie nach 20 Tagen im Jahr 2021 schon ihr Kursziel fast erreicht habe, überrasche dann doch.Ich werde es bald nach oben anpassen müssen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.01.2021)