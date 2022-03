Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (07.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Bed Bath & Beyond kenne am Montag im vorbörslichen US-Handel kein Halten und schieße rund 74 Prozent auf 28,21 Dollar nach oben. Der Grund: Der GameStop -Vorsitzende Ryan Cohen habe mit seiner Investmentfirma RC Ventures laut eigenen Angaben rund zehn Prozent der Anteile an Bed Bath & Beyond übernommen.Cohen, der auch mächtig in GameStop investiert habe und beim Videospielehändler den Turnaround anschiebe, sehe anscheinend auch beim Einzelhändler für unterschiedliche Haushaltsartikel und Möbel noch Potenzial.In einem Brief schreibe der Investor, dass Bed Bath & Beyond aktuell damit kämpfe, Probleme in der Lieferkette zu bewältigen. Zudem kritisiere Cohen die Führungskräfte, darunter auch CEO Mark Tritton, dass sie trotz schwacher Leistungen hohe Vergütungen einstreichen würden.Dass ein Umbau dringend nötig sei, habe auch das aktuelle Management erkannt und seit dem Amtsantritt von Tritton im Jahr 2019 Läden geschlossen oder umgebaut, neue Eigenmarken eingeführt und sich von Sparten wie Cost Plus World Market getrennt. Cohen bezeichne diesen Ansatz jedoch als "Streuschuss-Strategie", die nicht funktioniere. Eine Privatisierung des Unternehmens unter einem starken Investor könnte den nötigen Fokus für den Turnaround bringen.Der von Anlegern gefeierte GameStop-Retter habe nun sein Auge auf den nächsten angeschlagenen Einzelhändler geworfen. Ob nun die Probleme von Bed Bath & Beyond beseitigt werden könnten oder ob eine Privatisierung anstehe, bleibe abzuwarten. Anleger sollten vorerst von den volatilen Titeln Abstand halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link