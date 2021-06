NYSE-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:

33,69 USD +12,53% (30.06.2021, 16:56)



ISIN Bed Bath & Beyond-Aktie:

US0758961009



WKN Bed Bath & Beyond-Aktie:

884304



Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBY



NASDAQ-Ticker-Symbol Bed Bath & Beyond-Aktie:

BBBY



Kurzprofil Bed Bath & Beyond Inc.:



Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Ticker-Symbol: BBBY) ist ein Omnichannel-Einzelhändler mit Sitz in Union Township im US-Bundesstaat New Jersey. Das Unternehmen vertreibt ein Sortiment an Haushaltswaren und Einrichtungsgegenständen, das unter den Namen wie Bed Bath & Beyond (BBB); Harmon, Harmon Face Values (Harmon); buybuy BABY (Baby) und World Market betrieben wird. Bed Bath & Beyond betreibt zudem die Online-Plattform für Inneneinrichtung Decorist. Zum Einzelhandelsnetz des Unternehmens gehören ca. 1.500 Geschäfte. (30.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bed Bath & Beyond-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Bed Bath & Beyond Inc. (ISIN: US0758961009, WKN: 884304, Ticker-Symbol: BBY, NASDAQ-Ticker-Symbol: BBBY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bed Bath & Beyond sei eine der Meme-Aktien. Jetzt baue man den Konzern um und es gebe Anzeichen, dass es gut laufe. Das sehe man mit den Quartalszahlen. Der Umsatz sei um 50% auf 1,9 Mrd. USD gestiegen. Das sei etwas mehr als erwartet. Vor Sonderfaktoren habe man einen winzigen Gewinn machen können. Die Kosten für die Restrukturierung würden zwar etwas auf die Quartalszahlen drücken. Insgesamt ist die Geschichte ganz spannend, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Bed Bath & Beyond-Aktie. (Analyse vom 30.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bed Bath & Beyond-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bed Bath & Beyond-Aktie:28,14 EUR +11,96% (30.06.2021, 17:11)