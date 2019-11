Xetra-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

116,50 EUR -1,19% (20.11.2019, 09:03)



Tradegate-Aktienkurs Bechtle-Aktie:

117,50 EUR +0,17% (20.11.2019, 09:18)



ISIN Bechtle-Aktie:

DE0005158703



WKN Bechtle-Aktie:

515870



Ticker-Symbol Bechtle-Aktie:

BC8



Kurzprofil Bechtle AG:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Onlinehändlern in Europa. Das 1983 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Neckarsulm beschäftigt derzeit rund 7.700 Mitarbeiter. Seinen mehr als 73.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im Technologieindex TecDAX notiert. Mehr unter: bechtle.com (20.11.2019/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) unter die Lupe.Die Bechtle-Aktie habe die 200-Tages-Linie (akt. bei 92,66 EUR) in lehrbuchmäßiger Art und Weise als Sprungbrett genutzt. Anfang November habe sich der Kursanstieg nochmals deutlich beschleunigt, was eine Reihe von positiven technischen Weichenstellungen nach sich ziehe. So könne die gesamte Atempause seit Ende Mai - dank des Bruchs des seither bestehenden Korrekturtrends - als aufwärtstrendbestätigende Flagge interpretiert werden. Dieses Konsolidierungsmuster habe in der Folge als zusätzlicher Kurstreiber gedient, dem inzwischen sogar ein neuer Rekordstand (118,90 EUR) gefolgt sei.Da auch eine Vielzahl von Indikatoren konstruktiv zu interpretieren sei, könnten Anleger von einem intakten, nochmals bestätigten Aufwärtstrend ausgehen. Jenseits des alten Allzeithochs von 110,80 EUR würden sich die nächsten Widerstände in Form der 138,2%- bzw. der 161,8%-Fibonacci-Projektion der Verschnaufpause von Mai bis August (120,85 EUR bzw. 127,05 EUR) ergeben. Das Kursziel aus der beschriebenen Flagge lasse sich sogar auf rund 133 EUR taxieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bechtle-Aktie: