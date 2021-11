Börsenplätze Bechtle-Aktie:



Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8) ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com. (19.11.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bechtle-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des IT-Anbieters Bechtle AG (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8).Der Umsatz sei in Q3/2021 wie erwartet um 9,1% auf 1,50 (Vj.: 1,37; Analystenschätzung: 1,49; Marktkonsens: 1,48) Mrd. Euro geklettert. Die Ergebniskennzahlen hätten die Erwartungen sogar durchweg übertreffen können (bspw. Nettoergebnis: +23,6% auf 62,7 (Vj.: 50,8; Analystenschätzung: 52,2; Marktkonsens: 53,5) Mio. Euro).Für 2021 gehe Bechtle weiterhin von einem Umsatzwachstum von 5% bis +10% y/y aus. Nach neun Monaten habe der IT-Anbieter aber mit +10% y/y bereits das obere Ende der Zielspanne erreicht. Zudem schiebe Bechtle einen sehr hohen Auftragsbestand vor sich her. Jedoch würden laut Unternehmensangaben die derzeitigen Lieferengpässe das Wachstum bremsen. Konzernchef Olemotz habe jedoch durchblicken lassen, dass das Wachstum angesichts der hohen Nachfrage der Kunden auch höher ausfallen könnte. Für das EBT werde ebenfalls unverändert ein Wachstum von über 10% y/y prognostiziert. Des Weiteren solle die EBT-Marge über dem Vorjahresniveau von 4,7% liegen.Jost habe seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS: 1,85 (alt: 1,75) Euro) und für 2022e (u.a. EPS: 1,91 (alt: 1,86) Euro) erhöht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link